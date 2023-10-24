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Latin Dansının yıldızı Elis Sermaye’ye Evkaf Genç Destek Ödülü verildi

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Latin Dansının yıldızı Elis Sermaye’ye Evkaf Genç Destek Ödülü verildi
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Gençlerimizin istedikten sonra her alanda başarılı olabileceklerini bilen ve onlara başarı yolunda destek verme gayesiyle oluşturulan Evkaf Genç Destek Hediye Çekleri sahiplerini bulmaya devam ediyor.
2018 yılından itibaren Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde ülkemizin adını kazandığı şampiyonluklarla duyuran profesyonel dansçı Elis Sermaye, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu. 
2023 yılında da İtalya, Yunanistan ve Polonya olmak üzere yurtdışında çeşitli şampiyonlukları bulunan Sermaye, yurtiçinde de sergilediği performanslarla birçok ödüle sahip oldu. 
Evkaf Genç Destek ödülüyle Aralık ayında gerçekleşecek olan 2023 Cancun Mexico (WLDC) World Latin Dance Cup organizasyonuna katılacak olan Sermaye, ülkemizi dünyaya tanıtmaya devam ediyor.
Yürütülen projelerle “Biz gençler için buradayız” diyen Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 452 yıllık iyilik medeniyetini yaşatarak herkesi faydalandırmak istediklerini dile getirdi.
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