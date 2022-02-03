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Larnaka’da faciadan dönüldü

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Larnaka’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde zarar gören bir ev önceki gece aniden yıkıldı. Tehlikeyi önceden gören ev sakinleri, evlerini terk ederek hayatta kalmayı başardı

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Larnaka’da faciadan dönüldü
Larnaka’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde zarar gören bir ev önceki gece aniden yıkıldı. Tehlikeyi önceden gören ev sakinleri, evlerini terk ederek hayatta kalmayı başardı
 
 
Larnaka’nın “Aradippu” (Aradip) belediyesi sınırları içirişindeki bir ev önceki gece geç saatlerde yıkıldı, ev sakinleri ise tehlikeyi fark ederek yarım saat öncesinde evi boşattı.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Aradippu’da” Hindistan uyruklu beş işçinin kaldığı iki katlı bir binanın gece 01:30 sularında aniden yıkıldığı, ev sakinlerinin durumu fark ederek evi yarım saat öncesinde terk etmelerinin ise faciayı önlediğini yazdılar.
Gazete, yaklaşık 90 yaşında olan ve 11 Ocak tarihinde gerçekleşen 6,1 şiddetindeki depremden zarar gördüğü düşünülen evin yıkılması sonrasında yandaki evin de zarar gördüğünü, can kaybı ise yaşanmadığını vurguladı.
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