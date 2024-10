CTP Milletvekili Sami Özuslu, “limanlarını birbirine açmayacağını" söyleyen Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bol bol “direkt” Cruise turları yapıldığına dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye basınında yer alan bir habere dikkat çekti.

"Larnaka-İstanbul seferleri de başlıyor mu?" başlığıyla paylaşım yapan Özuslu, "Türkiye basını 'Bodrum'a ilk kez gelen dev kruvaziyer 3539 yolcu getirdi' başlıklı bir haber yaptı. Explorer of the Seas adlı Cruise gemisinden inen binlerce turistin Bodrum'da keyifli zamanlar geçirdiği, Türk turizmcilerin mutlu olduğunu anlatıyor haber, ancak eksik." ifadelerini kullandı.

“GEMİNİN BİR SONRAKİ DURAĞI LİMOSOL LİMANI OLDU”

Açıklamasında, Türkiye basınının haberde önemli bir detayı atladığını belirten Özuslu, "Explorer of the Seas gemisinin bir sonraki durağı yazılmamış haberde... Ekleyip haberi tamamlayalım: 'Bodrum'dan yola çıkan Explorer of the Seas'in bir sonraki durağı Limasol Limanı oldu.'" dedi.

Özuslu, Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki deniz trafiğine de dikkat çekerek, "Türkiye basını bu önemli bilgiyi vermemeyi tercih etse de gemilerin hareketlerini izleyen Marine Traffic gibi uygulamalarda, 'birbirini tanımayan' ve 'limanlarını birbirine açmayacağını' söyleyen Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bol bol 'direkt' Cruise turları yapıldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

“‘EGEMEN EŞİTLİK’TEN DEM VURANLARDAN YANIT BEKLEMİŞTİM, KİMSEDEN SES GELMEDİ”

MS Oosterdam adlı bir başka kruvaziyerin de Limasol Limanı'ndan kalkarak Antalya Limanı'na uğradığını belirten Özuslu, "Benzerleri bolca var, isteyen uygulamaya girip bakabilir." diye ekledi.

Geçtiğimiz dönemde de benzer bir duruma dikkat çektiğini ifade eden Özuslu, "Kısa bir süre önce buna benzer bilgiler verip 'Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti limanlarını birbirlerine açma kararı aldılar da bizim haberimiz mi olmadı' diye sormuş, 'egemen eşitlik'ten dem vuranlardan yanıt beklemiştim. Ne Tatar ne Üstel ne turizmden sorumlu Ataoğlu ve ne de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bu konuda tek kelam etti! Demek ki edecek tek kelamları, konuşmaya cesaretleri yok." şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin turizm alanında by-pass edilmesine sessiz kalınmasını eleştiren Özuslu, "Bir sonraki adımda ne mi olacak? Kim bilir, belki de 'direkt uçuş'lar başlayacak. Yok, Ercan-Bakü ya da Ercan-Heathrow arasında değil... Larnaka-İstanbul, Antalya-Baf arasında... Teknik olarak değilse de politik olarak Bodrum-Limasol seferi ile Antalya-Larnaka seferi arasında hiçbir fark yok çünkü!.." ifadelerini kullandı.

