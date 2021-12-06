Larnaka Camii yakılmak istendi

Larnaka’daki camiye yönelik kundaklama girişi yapıldı. Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldi
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
“İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar” diyen Ünsal, Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz” dedi.
Larnaka’daki camiye yönelik kundaklama girişimin 3 Aralık’ta meydana geldiği ve polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildiriliyor. Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldiği kaydediliyor.
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