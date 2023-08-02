Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, “Mare Monte plajı halkındır” sloganıyla Pazar günü saat 10.00’da müzikli, eğlenceli eylem yapacak

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Mare Monte Plajı için verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Belediye, “Mare Monte plajı halkındır” sloganıyla 6 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da müzikli, eğlenceli eylem yapılacağını duyurdu.

DJ Coşkuner’in performans sergileyeceği günde, “80’ler, 90’lar ve 2000’li” yılların şarkıları çalınacak. Belediye, tüm halkı eyleme çağırıp, halk plajına sahip çıkmaya davet etti.

