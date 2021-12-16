“Laiklik hassasiyetimizdir”

HP Genel Başkanı Özersay, Adalet Bakanlığı ve benzeri uygulamalara karşı olduklarını söyledi ve ekledi: “Laikliğin korunması, yargının bağımsızlığı ortak endişemizdir”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede Adalet Bakanlığı kurulmasının, siyasi karışmalara, müdahalelere kapı aralayabilecek riskli bir durum olduğunu belirtti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdüren HP, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Özersay, dini eğitim ile dinin öğretilmesinin arasında önemli bir fark olduğunu ve başta laiklik olmak üzere yargı bağımsızlığı gibi hususların Halkın Partisi ile Baro’nun ortak hassasiyetleri olduğuna inandıklarına dikkat çekti.

“Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ortak hassasiyetimiz. laikliğin korunması, yargının bağımsızlığı ortak endişemiz. Hukukun üstünlüğü son derece yaşamsal konulardır” diyerek sözlerine devam eden Özersay, “Kıbrıs Türk Barolar Birliği özellikle yargı bağımsızlığı bağlamında yargının üzerine konulan baskılara karşı bir duruş koydu. Biz de onlarla birlikte onların yanında durduk. Biz bunu önemsiyoruz. Özellikle laiklikle bağlantılı dinin öğretilmesi ile dini eğitim arasındaki ince çizginin kaçırılmaması gerektiğini, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde bir devlet yönetiminin olmazsa olmaz olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Bir süredir kapalı kapılar ardında KKTC’deki yargı sisteminin kendine has özelliklerinin tartışılarak bazı köklü değişiklikler yapılmaya çalışıldığını ve Adalet Bakanlığı benzeri bir yapının kurulmasının konuşulduğunu, buna karşı olduklarını belirten Özersay; “Bize göre KKTC’nin İngiliz hukuk sisteminin devamı niteliğindeki yargı sisteminin revize edilmesi belli açılardan desteklenebilir ancak Adalet Bakanlığı gibi bir adımın atılması kabul edilemez. Çünkü bunun küçük bir toplum olan Kıbrıs Türk halkı bağlamında siyasi karışmalara, müdahalelere kapı aralayabilecek riskli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki adliyenin güçlendirilmesi açısından personel takviyesi ve bazı revizeler önemlidir ama diğer yaklaşımlar ciddi risk içerdiği için doğru bulmuyoruz” dedi.

Özersay “Ortak akılla hareket etmek için hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması, laiklikle ilgili hassasiyetler için tekrar hatırlatmak isteriz” dedi.

