Laguna apartmanlarında can güvenliği yok

Vakıflar İdaresi, 1974 yılı öncesi inşa edilen, 11 kat, 110 daireden oluşan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yasal hak sahibi olduğu Mağusa Deniz Yıldızı Apartmanları’nda yaşayan sakinlerin can güvenliklerinin tehlikede olduğunu açıkladı ve binaların boşaltılması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Vakıflar idaresi, bilirkişi raporu doğrultusunda yasal hak sahibi olduğu Gazimağusa’daki Deniz Yıldızı (Laguna) apartmanlarının olası bir depreme karşı güvenli olmadığını belirterek, binaların boşaltılması gerektiğini açıkladı.Vakıflar İdaresi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 1974 öncesi inşa edilen ve 5 blok 11 kat 110 daireden oluşan Gazimağusa Deniz Yıldızı Apartmanları (Laguna) hakkında Kıbrıs Türk ve Mühendis Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi konusunda bilirkişi raporu talep ettiği ve raporun Mayıs 2021 tarihinde tanzim edildiği kaydedildi.Hazırlanan bilirkişi raporunda, binaların, mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlamadığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 5 bakıcı bekçi ve uzman kadrosu ile yıllarca bakımını ve idamesini sağladığı Deniz Yıldızı Apartmanları raporda da belirtildiği gibi günümüz itibariyle 50+ yaşını doldurmuş yorgun bir binadır. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmeyen bina, zamanın bilgi, malzeme ve tekniğine göre inşa edilmiş, yapım aşamasında betonunda deniz kumu kullanılmış ve aynı zamanda denizin etkilerine maruz kalmıştır. Ayrıca bilinmelidir ki binanın sadece temelinde değil tüm katlarında yorgunluk ve korozyon (paslanma) vardır.Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ciddi maddi kayıpları olacağı kesin olmasına rağmen, apartman sakinlerinin can güvenliği düşünülerek, tehlike durumunu açıklayan ve tahliye talep eden 4 Kasım 2021 tarihli ihbar Deniz Yıldızı sakinlerine dağıtılıp, ortak alana asılmıştır. Kasım 2021 ayı itibariyle yeni kira mukavelesi imzalanmamıştır. 4 Kasım 2021 tarihli ihbarda bilirkişi raporunu tetkik için Deniz Yıldızı sakinleri İdaremize davet edilmiştir. Kasım 2021 – Ocak 2022 ayları arasında Deniz Yıldızı sakinleri tarafından atanan avukat ile avukatlarımız arasında bilgi alışverişi yapıldı, sorulan sorulara cevap verildi. 18 Ocak 2022 tarihinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresinde, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından hazırlanan bilimsel rapor, KVİ yetkilileri ve KTMMOB uzmanları tarafından sunum haline getirilmiş ve apartman sakinlerine işbu bulgular eşliğinde sunularak durumun ciddiyeti anlatılmıştır.”8 Eylül 2022 tarihinde Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Kaymakamlığına binanın mühürlenmesi için gerekli yazıların gönderildiği belirtilen açıklamada, Deniz Yıldızı apartmanlarında geçerli sözleşmesi bulunan kiracı olmadığı, takriben bir buçuk yıldan beridir de hiçbir kiracıdan kira alınmadığına değinildi.Binada can kaybı ve maddi/manevi bir zararın yaşanmaması adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tüm yerel makamları yetkilerini kullanmaya davet ettiği açıklamada, kiracılara ise süreç boyunca konutları boşaltmaları adına birçok yazılı ihbar gönderdiği vurgulandı. Bazı kiracıların bilimsel gerçeklere direniş göstererek, can güvenliğini hiçe sayarak, binada kalmaya devam ettikleri kaydedildi.Mayıs 2021 yılında, uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve var olan olumsuzlukları gösteren rapora ek olarak, 14 Şubat 2023 tarihinde bilirkişi tarafından hazırlanan güncel hasar tespit çalışmasında, 2021 yılına kıyasla kolonlarda ilave hasar gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, “Yapılan hasar tespit çalışmaları esnasında uzmanlar, ‘gözlemlerimize göre pek çok defa bu kolonlar tamir edilmiştir ancak mevcut şartlarda artık bu tamirlerin statik açıdan pek bir anlamı yoktur” denildi.Raporda “Yapı mevcut hal itibariyle can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır” sonucuna varıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tüm çabalarına rağmen, binaları tahliye etmeyip, uzmanlar tarafından hazırlanan bilimsel raporları hiçe sayarak, komplo teorileri oluşturmanın binada yaşayan herkesi tehlikeye attığı belirtildi.Açıklamada, binada yaşamın devam etmesi ve/veya tahliye edilmemesi halinde, yaşanacak herhangi maddi/manevi zarardan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin sorumlu olmayacağı vurgulandı.ÇERÇEVE İÇİNDE!!Laguna ApartmanlarıLaguna Denizyıldızı Apartmanları, 120 daireden oluşan bir yerleşim yeridir. Mağusa'nın simgesi Laguna esasen Rum Müteahhit Lordos ailesine ait bir yatırımdır.1976 Bakanlar Kurulu Kararı ile Vakıflar İdaresi'nin bünyesine verildi. O tarihlerden itibaren burada yaşayan 60 küsur aile halen yaşamaktadırlar ve sonrasında yerleşen aileler ve kurulan işyerleri de yine yıllardır burada bulunmaktadırlar.