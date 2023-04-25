Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 23 Nisan’a özel “Onlar da çocuktu” projesi…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkemizin sevilen ve tanıdık simalarıyla çocukluk yıllarına dair röportajlar serisi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve ilgi ile izlenen proje, bu yıl da devam etti

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm dünyada kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel geçtiğimiz yıl başlattığı “Onlar da çocuktu” isimli projenin ikincisini gerçekleştirdi. Geçen yıl ilgi ile takip edilerek izlenen, röportajlar serisi şeklinde organize edilen projede bu yıl da birbirinden değerli isimler yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada projenin, ülkemizin sevilen ve tanıdık isimleriyle, söyleşi şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi. “Onlar da çocuktu” projesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar, Özyalçın Construction Ltd. Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın, Gazeteci Ali Baturay, Çikolata Şefi Gülçe Berksel Solyalı ile TV Program Yapımcısı ve Sunucusu Mustafa Alkan’ın yer aldığı aktarıldı. Açıklamada kısa videolar şeklinde organize edilen proje kapsamında kişilerin çocukluk yıllarını, arkadaşlarını, okul hayatlarını ve ailelerini anlattıkları vurgulandı. Projede, kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda neler yaptıkları, o yılların nasıl geçtiği ve anılarının anlatılarak aynı zamanda kültürümüzün yeni nesiller tarafından dinlenmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in açıklamasında, birbirinden özel bu videolara Kuzey Kıbrıs Turkcell Youtube kanalından http://kktcll.co/youtube linki üzerinden erişilebileceği belirtildi.

