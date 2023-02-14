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Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için üretime başlanıyor

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Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, “Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü” için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirildi.

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Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için üretime başlanıyor
Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, “Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü” için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirildi.


Yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bünyesindeki demircilerin, kaynakçıların, mekanik sıhhi tesisatçıların imalata başlamak için dün bir araya geldiği, iş bölümü yapıldığı, çalışmaların planlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Ustalarımız Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için el birliğiyle üretime başlıyor…” denildi.
 
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