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“Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok ciddi bir risk görmüyorum”

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Jeoloji Mühendisi Profesör Şener Üşümezsoy, “Fay hattı Kıbrıs’ın güneyinden denizden geçiyor. Ben Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok ciddi bir risk görmüyorum” diye konuştu

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“Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok ciddi bir risk görmüyorum”
Jeoloji Mühendisi Profesör Şener Üşümezsoy, Kuzey Kıbrıs ile ilgili ciddi bir panik havası estirildiğini söyledi.
Üşümezsoy, Kıbrıs’a uzanan fay hattının Kıbrıs’ın güneyinde denizden geçtiğini kaydederek tedbirli olunması gerektiğini ancak adanın Kuzey tarafı için ciddi bir deprem riskinden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.
Üşümezsoy, “Fay hattı Kıbrıs’ın güneyinden denizden geçiyor. Ben Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok ciddi bir risk görmüyorum” diye konuştu.
İstanbul ve son gerçekleşen depremleri  bilen Profesör Üşümezsoy ile ilgili yazar Yılmaz Özdil “ sadece Şener Üşümezsoy'u takip ederim. Başkası ne derse desin, ben onun ne dediğine bakarım. Danışmanlık yapmaz.
Şirketi yok. Bağımsızdır. Bilgisinin gücü bağımsızlığındadır” dediği şöyle bir yazı yazmıştı.
 
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