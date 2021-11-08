Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Dikmen’de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Dikmen bölgesinde ağzı açık kuyuya düşen köpek, İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Dikmen bölgesinde avlanan bir avcının köpeği ağzı açık bırakılan bir kuyuya düştü. Kuyuya düşen köpek kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.



