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Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

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Dikmen’de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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Dikmen bölgesinde ağzı açık kuyuya düşen köpek, İtfaiye tarafından kurtarıldı.
Dikmen bölgesinde avlanan bir avcının köpeği ağzı açık bırakılan bir kuyuya düştü. Kuyuya düşen köpek kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
 
 
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