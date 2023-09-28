Kütüphanelerdeki üye sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 arttı

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu: “Daha çok okuyucuya ulaşabilmek amacıyla özveriyle çalışıp cumartesi günleri de 4 ilçedeki kütüphanelerimizi açıyoruz”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Milli Kütüphane ve halk kütüphanelerindeki üye sayısının yüzde 25 arttığını bildirdi.

Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren toplam 9 kütüphane bulunduğunu hatırlatan Zaimağaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak kütüphanelerdeki üye sayıları hakkında istatistiki verileri açıkladı.

Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, istatistiki veriler, kütüphanelerde gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğinin başlatıldığı Haziran 2023 tarihinin öncesi ile sonrasındaki birer yıllık dönemler baz alınarak hazırlandı. Tüm kütüphanelerdeki toplam üye sayıları; 2021 Haziran - 2022 Mayıs döneminde 2 bin 226 kişi olarak rakamlara yansırken, 2022 Haziran -2023 Mayıs döneminde 724 kişi artarak 2 bin 950 üye sayısına ulaştı.

Zaimağaoğlu açıklamasında, kütüphaneleri uğrak yeri haline getirmek amacıyla ilk kez 7 Haziran 2022 tarihinde başlattıkları Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğine konuk olarak katılan tüm sanatçı, eğitimci ve yazarlara yeniden teşekkür etti.

Kültür Dairesi bünyesindeki kütüphanelerde çalışan tüm kütüphane personeli ile birlikte özveriyle daha da çok çalışacaklarını vurgulayan Zaimağaoğlu, tadilata girecek olan Gazimağusa halk kütüphanesi hariç, 4 ilçedeki kütüphaneleri cumartesi günleri açacaklarını müjdeledi. Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt ve İskele halk kütüphanelerinin 7 Ekim Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında açılacağını bildiren Zaimağaoğlu, bu uygulamayı 2024 yılının ocak ayının sonuna kadar sürdürerek, işlevselliğini gözlemleyip sürdürülebilirliğini değerlendireceklerini belirtti.

Açıklamasında Lefke’de kütüphane bulunmadığına da dikkat çeken Zaimağaoğlu, burada da Kültür Dairesi bünyesinde bir kütüphane açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kütüphanelerden kitap alıp okumak isteyen kişilerin kütüphanelere üye olmaları gerektiğini hatırlatan Zaimağaoğlu, okuyucu üyeliklerinin okuyucuların talebi üzerine her yıl yenilendiğini kaydederek, üyeliklerinin süresi dolan okuyucuları üyeliklerini yenilemek üzere kütüphanelere davet etti.

