Kütüphanelerde 'Karneni getir, kitabını al' kampanyası

Kültür Dairesi’ne bağlı halk kütüphaneleri, “Karneni Getir Kitabını Al” sloganıyla karnesi ile kütüphaneye giden ilk ve ortaokul çocuklarına 3 Şubat Cuma gününe kadar kitap hediye ediyor.



Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu bugün karne alan çocukları, tatile; anne ve babalarıyla birlikte kütüphanelere giderek başlamaya ve karne hediyelerini almaya davet etti.



Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, gerçek başarının notlarla ölçülemeyeceğini hatırlatarak, okuyan, sorgulayan, yakın çevresinden başlayarak uzakları hayal eden ve hayalleri peşinde gitmesini bilen, mutlu çocuklar yetiştirmenin gerçek başarı olduğunu vurguladı.



Kültür Dairesi’nin tüm halk kütüphanelerinde ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik bugün başlattığı “Karneni Getir Kitabını Al” uygulamasına, Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza, Gülver Ticaret, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Işık Kitabevi, Khora Kitap ile Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell katkı koydu.



Çocuklar hediye kitaplarını, Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy halk kütüphanelerinden pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri 08.00-17.30 saatleri arasında 3 Şubat Cuma gününe kadar alabilecekler.

