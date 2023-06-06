Küresel iklim değişiklikleri ve insan müdahalesi dünyayı adım adım yaşanmaz hale dönüştürüyor!

Aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komisyonu Başkanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yaptığı açıklamada küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyecek boyuta ulaştığı uyarısında bulundu

Küresel iklim değişiklikleri ve insan müdahalesi sonucunda doğada meydana gelen değişiklikler dünyayı adım adım yaşanmaz bir gezegene dönüştürüyor. Üstelik, uzun yıllardır uzmanların uyarılar yaparak dikkat çektiği bu durum, artık gözle görülür bir hale gelmiş durumda.Küresel iklim değişikliklerinin ve insanların çevreye verdiği doğrudan zararlarının etkilerini ortaya koyan bilimsel çalışmalara ve uluslararası araştırmalara vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyecek boyuta ulaştı uyarısında bulundu.Aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komisyonu Başkanı da olan Prof. Dr. Özge Özden’in dikkat çektiği araştırmalardan biri oldukça çarpıcı bir sonuca işaret ediyor. Cornell Üniversitesi Kuş Araştırmaları Merkezi tarafından 2019’da yapılan bir araştırmanın Kuzey Amerika’da yaklaşık 3 milyar yabani kuşu kaybettiğimizi gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Özden, bu durumun başlıca sebebinin ise insan eylemleri olduğunu vurguluyor.Hükümetlerarası Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu’nun bir raporunun ise yaklaşık bir milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özden, NASA’nın uydularla biyoçeşitlilik verilerini takip ettiği Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Programı bilimcisi Woody Turner’ın “Gerçekten küresel bir biyoçeşitlilik krizindeyiz. Sadece tüm türleri kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda doğal ekosistemler için önemli olan bitki ve hayvanların sayısında da azalmalar görüyoruz” sözlerine dikkat çekerek karşı karşıya olduğumuz tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çevresel değişikliklerin ekosistemlerdeki farklı bitki ve hayvan türlerini nasıl etkilediğini belirlemek için hayati önemde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özge Özden, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi aştırmacılarının iklim değişikliğinin sonuçlarını izlemek üzere dahil olduğu uluslararası projeler ile ilgili de bilgi verdi. “Parçası olduğumuz 3 uluslararası projeyle ülkemizdeki iklim değişimlerini bilimsel olarak araştırıyoruz” diyen Prof. Dr. Özden, bu projelerden ilkinin Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Gücel’in Fransa’dan bilim insanlarıyla iş birliği içerisinde Kıbrıs’taki mağaraların incelenerek değişimlerin ölçümlendiği proje olduğunu söyledi.Bir diğer proje kapsamında ise Exeter Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jason Chapman ve Dr. Will Hawkes ile birlikte yürüttükleri proje ile “böcek göçü”nü incelediklerini ifade eden Prof. Dr. Özge Özden, Prof. Dr. Salih Gücel ile birlikte yürüttükleri “nesli tehlike altındaki bitki türlerinde iklim değişikliği ve polinatör böcek varlıklarının söz konusu bitkilerin yaşamına etkileri” araştırma projesini de Hollanda Wageningen Universitesi ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini söyledi.Çevreyi korumak için atık yönetiminin önemine değinen KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komisyonu Başkanı Prof. Özge Özden, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendinin himayelerinde Tatlısu Belediyesi ile birlikte Tatlısu Pilot Bölge Geri Dönüşüm projesini de başarıyla tamamladık ve bölgedeki atıkların yüzde 80’ini geri dönüşüme kazandırdık” dedi.“İnsanoğlu doğaya saygılı ve uyum içerisinde yaşamaya başlamadığı sürece, küresel iklim değişikliklerinin etkileri artarak devam edecek” uyarısında da bulunan Prof. Dr. Özden, “Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği gerçeğini kabul etmeli, yaşam tarzımızı daha bilinçli ve çevreci bir düzlemde yeniden gözden geçirmeliyiz. Bireysel çabalar da son derece kıymetlidir. Daha az tüketim, bilinçli su kullanımı, geri dönüşüm faaliyetleri, organik atıkların değerlendirilmesi, daha fazla yeşil alan oluşturma gibi basit gibi görünen günlük faaliyetler bile gezegenimizi olumlu yönde etkileyebilir” ifadesini kullandı.“Yerel yönetimlerin de gerek şehir planlama gerekse kırsal planlama projelerini çevreci bir yaklaşımla, profesyonel olarak ciddiye alması da son derece önemlidir” diyen Prof. Dr. Özge Özden, “Dere yataklarının korunması, tarım alanlarının korunması, yağmur sularının hasadı gibi konuların artık ülkemizde de gündeme gelmesi gerekiyor. Bu hususlar gerek özel gerekse devlet kurumları tarafından dikkate alınmalıdır” dedi.