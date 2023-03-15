Kuraklık tehlikesi

Üreticiler, yağışların bu yıl da yüz güldürmediğini vurguladı. Su Dairesi’nin verileri de, göletlerdeki doluluğun yeterli olmadığını gösterdi. 10 Mart itibarıyla ölçüm yapılan 14 göletin 13’ünde doluluk oranı yüzde 50’nin altında kaldı

Üreticinin dört gözle beklediği yağmurlar geldi. Meteoroloji, ayın 26’sına kadar sağanak beklendiğini, nisan ayında da aralıklarla sağanak geçişleri olacağını duyurdu.

Üreticiler, yağışların bu yıl da yüz güldürmediğini söylerken yetkililere göre “Kuraklık var” demek için erken. Uzmanların dikkat çektiği noktaysa küresel iklim krizi…

Kasım, aralık ve şubat aylarında yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı. Yağış azlığı bazı bölgelerde daha ciddi hissedilirken, göletlerdeki su seviyesi yükselemedi. Su İşleri Dairesi’nin 10 Mart ölçümlerine göre ülkede genelindeki göletlerin doluluk oranı yüzde 31.38’de kaldı.

Üreticiler de, yetkililer de bu ayki yağmurlardan verim almayı bekliyor ancak küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık birçok ülkenin ortak sorunu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2030 yılı için hazırladığı iklimsel tehlike senaryosunun ilk sırasında da kuraklık var. Ve yine IPCC’nin son raporuna göre, küresel sıcaklığın gelecek 20 yıl içinde bir buçuk derece artması hatta bu rakamı da aşması bekleniyor.

Yetkililer ve uzmanlar olası kuraklık, meteorolojik tahminler, iklim değişikliğinin etkileri konusunda değerlendirmede bulunurken, üretici temsilcileri kuraklık endişesi belirtti.

Su Dairesi’nin verileri de, göletlerdeki doluluğun yeterli olmadığını gösterdi. 10 Mart itibarıyla ölçüm yapılan 14 göletin 13’ünde doluluk oranı yüzde 50’nin altında kaldı.

Toplam kapasitesi 14 milyon 695 bin 11 metreküp olan göletlerin aralık ayı doluluk hacmi 3 milyon 555 bin 714 metreküp, 10 Mart itibarıyla da 4 milyon 611 bin 725 metreküp oldu. Bu ayki yağışların göletlerdeki doluluk oranını da olumlu etkilemesi bekleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, “Bu ayki yağmurların sonucu etkileyeceği öngörüsü var. Mart da yağışsız geçerse ciddi bir kuraklıkla karşıya kalacağız…” dedi.

Ülkede toplam 760 bin dönümde kuru ziraat yapıldığını, 760 bin dönümün yaklaşık 600 binine tahıl ekildiğini söyleyen Deveci, Tarım Bakanlığı ekiplerinin gerek tohumluk gerekse hayvan yemi ihtiyacının belirlenmesi için arazide gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

