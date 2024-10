Kültürel Miras Teknik Komitesi, İnteraktif Eğitim Platformu’nun tamamlanması vesilesiyle bir etkinlik düzenledi

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Kıbrıslı Eş Başkanı Ali Tuncay: “İnteraktif Eğitim Platformu, adanın kültürel mirasına yönelik saygı ve farkındalık kazandırmayı hedefliyor”

Kültürel Miras Teknik Komitesi, adanın her iki tarafındaki eski eserlerin korunması çalışmalarına kültürel miras alanında gençleri eğitmeyi amaçlayan İnteraktif Eğitim Platformu’na devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Lefkoşa'da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlere, ada üzerinde iki tarafça paylaşılan kültürel miras hakkında bilgi vermeyi amaçlayan İnteraktif Eğitim Platformu’nun tamamlanması vesilesiyle bir etkinlik düzenledi.

İnternet web tabanlı olacak proje çerçevesinde İnteraktif Eğitim Platformu kullanıcıları adanın tarihi alanlarının görsel yapılarına yönlendiriyor ve bu alanlar ve mirasları hakkında etkileşimli öğretim oyunlarını kullanarak kültürel miras eserleri hakkında bilgilendiriliyor.

Eğitim projesinin 12-15 yaş arası gençler için tasarlanmış olduğunu belirten Tuncay, etkinliğe, ABD Büyükelçisi Julie Davis Fisher, her iki tarafın Teknik Komiteler Koordinatörleri, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Eş Başkanları, BM İyi Niyet Misyonu Temsilcileri, UNDP Ofisi yetkilileri ve diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım olduğunu kaydetti.



- Fisher



Etkinlik sırasında bir konuşma yapan ABD Büyükelçisi Julie Davis Fisher, kültürel mirasın antik yapılar, anıtlar, gelenekler, eserler veya dillerle somutlaşan önemli bir unsur olduğunu ve geçmiş hakkında bize çok şey öğrettiğini, bugün kim olduğumuzu gösterdiğini ve geleceğimize ilham verdiğini belirtti. Fisher, Avrupa Komisyonu, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP ile birlikte, gençleri Kıbrıs adasının tarihi alanları ve paylaşılan kültürel mirasıyla daha yakınlaştırmak amacıyla tasarlanmış bu eğitim platformunun oluşturulmasına destek vermekten gurur duyduklarını kaydetti.



- Tuncay



Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Kıbrıslı Eş Başkanı Ali Tuncay da, gençleri kültürel miras konusunda eğitmenin önemine dikkat çekerek, İnteraktif Eğitim Platformu’nun adanın kültürel mirasına yönelik saygı ve farkındalık kazandırmayı hedefleyerek, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik etmek açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Tuncay, Kıbrıs adasının, zengin tarihiyle benzersiz bir kültürel mirasa sahip olduğunu ve bu mirasın takdir edilip korunması gerektiğini vurguladı.

İnteraktif Eğitim Platformu’nun kullanıcılara adanın çeşitli ve zengin geleneklerini ve tarihi alanlarını keşfetmeye teşvik edeceğini belirten Tuncay, Kıbrıs’taki kültürel mirasın her iki tarafça paylaşılmakta olduğuna vurgu yaparak, bu platformun her iki taraf arasında güven inşa etmeye yardımcı olurken, birbirlerinin varlığını ve farklı kimliklerini de saygıyla karşılamayı teşvik edeceğini kaydetti.

Tuncay, İnteraktif Eğitim Platformu’nun ayrıca, Kıbrıs adasındaki kültürel miras alanlarının gelecek nesiller için sürdürülebilir bakım ve korunmasına da önemli bir katkı yapacağını vurguladı.

Tuncay ayrıca, ana sponsoru Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı olan, Avrupa Birliği’nin de destek sağladığını ve Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde gerçekleştirilen projenin uygulamasının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle yapıldığı ifade etti.



- Ktoris



Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris da, Komite çalışmalarının sadece tarihi anıtların korunmasıyla ilgili olmadığını, kendilerini bir araya getiren kültürel mirası korumanın yanı sıra, Kıbrıs’taki yaşayanların kendine özgü özelliklerini tanımak ve saygı duymak ile ilgili olduğunu söyledi.

Farklılıkların, engeller ya da duvarlar olarak değil, bu mirasın zenginliğini artıran unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ktoris, kültürel mirası korumanın sadece geçmişle bağlantı değil, barış ve uzlaşma için bir temel oluşturduğuna dikkati çekti.