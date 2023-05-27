Külliye için 20 milyon daha harcanacak

Erdoğan’ın talimatıyla 2 milyar 285 milyon TL harcanarak KKTC’ye inşa edilmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis binası için bir ihale daha düzenlendi. Bu ihaleyle saraya 20,6 milyon TL daha harcanacağı açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’ye inşa edilmeye başlanan külliye için bir ihale daha düzenlendi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre külliye inşaatıyla ilgili Kamu İhale Bülteni’nde kısa bir süre önce bir ihale daha düzenlendiği açıklandı.

10 Mayıs 2023 tarihinde yine TOKİ tarafından "K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi" adı altında bir ihale düzenlendi. İhale 20 milyon 624 bin TL’ye Beşer Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi’ne verildi.

Habere göre, söz konusu ihale de, bir önceki külliye ihalesinde olduğu gibi Kamu İhale Kanunu’nun "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların" ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Erdoğan 2021’de Kıbrıs gezisi sırasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz" demişti.

Ardından TOKİ tarafından Kuzey Kıbrıs’a da külliye yapılması için çalışmalara başlamıştı.

7 Temmuz 2022 tarihinde kapalı kapılar ardında yapılan ihale, 2 milyar 285 milyon TL’ye Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verilmiş, inşaat sürecinin 6 Aralık 2023’te biteceği açıklanmıştı.

