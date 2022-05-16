Küçüközdemir “Dünyayla birlikte Metaverse konuştuğumuz bu dönemde bu çağı yakalamalıyız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, ‘Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle sektörle ilgili mesaj yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir dünyada kutlanan Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak sektörle ilgili değerlendirmede bulundu. Küçüközdemir yaptığı değerlendirmede, ülkemizdeki teknolojinin dünyaya ayak uydurması gerektiğini vurguladı. Abone artışından bağımsız olarak, izlediğimiz videoların, indirdiğimiz dosya veya uygulamaların artması ve hayatın dijital dönüşümünden dolayı mobil şebekelerdeki trafiğin her yıl ortalama %35-40 oranında arttığına değinen Küçüközdemir şunları söyledi: “Bu oranın yüksekliğinden de görebileceğimiz gibi iletişim ihtiyacı hızla artmaktadır. Dünyayla birlikte Metaverse kavramını konuştuğumuz bu dönemde, KKTC’de de artan mobil trafiği karşılayabilmek için tıpkı dünyadaki diğer ülkeler gibi yeni teknolojilere yani 4.5G ve ardından da 5G’ye ihtiyaç vardır. Sektörümüzdeki önemli gelişmelerden birisi de data kullanımının ses kullanımına göre çok daha hızlı büyümesi olmuştur. Bu sürecin gerçek anlamda ivmelenmesinin ise 3G'ye geçişle birlikte yaşandığını, 4.5G'nin hayatlara girmesi ile de bu alanda çok büyük değişimler gözlemleyeceğiz. Bilgi teknolojileri ve iletişim artık toplumların ve ekonomilerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Sağlıkta, üretimde, şehircilikte, taşımada, yiyecek içecek sektöründe, sporda ve diğer bütün sektörlerde olmazsa olmaz haline gelmiştir. Mevcut altyapı ile gerek GSM gerekse Turkcell Ev İnterneti ile en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Fakat adanın lider operatörü olarak daha iyisini yapmak istiyoruz. İnşallah 2022 yılı müjdeler vereceğimiz, gerçek anlamda dönüşüm yaşayacağımız bir yıl olur. Bununla birlikte bizler Turkcell ailesi olarak müşterilerimiz için en önemli ihtiyaçlardan olan iletişim ihtiyacına en faydalı çözümleri sunabilmek için çalışıyoruz. Yazılımcı ve mühendislerimizle geliştirdiğimiz projelerle müşterilerimize ve halkımıza faydalı olmak için çabalıyoruz. Öncelikli işimiz insansa bu yönde neler yapabiliriz diye ekibimle sürekli kendimize görevler çıkarıyoruz. Bu ülkeye yatırımlar yapıyor, projeler üretiyor, gerek sivil toplum örgütleri, kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleriyle halkımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 1969 yılından itibaren kutlanan bu özel günde herkesin Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutlar, bilgiye erişimin kolay ve hızlı olduğu günler diliyorum.”

