Küçükbaş hayvan sayıları Aralık sonuna kadar bildirilmeli

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin güncel hayvan sayılarını Aralık sonuna kadar Veteriner Dairesine bildirmesi gerektiğini duyurdu.

Veteriner Dairesinden yapılan duyuruda, aralık sonunda gerekli bildirimi yapmayan üreticilerin doğrudan gelir desteklerinden yararlanamayacağı uyarısında da bulunuldu.

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralıkta Dairedeki hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Bölge Veteriner Dairelerinden temin edilecek bildirim formlarına işletmelerinde bulunan küçükbaş hayvan sayısını kulak numaraları ile birlikte yazıp teslim etmesi; yeni işletme açan üreticilerin de söz konusu bildirim formlarına ek olarak Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden temin edilecek 2021 yılı üyelik belgesi doldurup sunması gerektiği kaydedildi.

UYARI

Açıklamada, Aralık sonuna kadar, beyanlarını yapmayan küçükbaş hayvan üreticileri, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri,

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nde güncel kaydı bulunmayan küçükbaş hayvan üreticileri ve Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticilerinin doğrudan gelir desteklerinden yararlandırılmayacağı ifade edildi.