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Küçük ortaklar Üstel’i bekliyor

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YDP Başkanı Arıklı ve DP Başkanı Ataoğlu, Üstel ile UBP Parti Meclisi’nden sonra görüşeceklerini açıkladı

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Küçük ortaklar Üstel’i bekliyor

 
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurma çalışmaları kapsamında UBP Milletvekili Ünal Üstel ile UBP’nin bugünkü Parti Meclisi’nden onay alması durumunda hemen görüşebileceklerini belirtti.
Arıklı, “Ünal Üstel’i arayıp tebrik ettik, PM’den yetkiyi alabilirse hemen akşam görüşebileceğimizi söyledi” dedi.
Arıklı “UBP’nin iç dinamikleri çalışıyor, Üstel, PM yetkisi doğrultusunda bizi ziyaret edecek. Toplantı erken biterse hemen görüşebiliriz. Ünal bey planlarımızı biliyor, oturup konuşacağız. Yeni bir hükümet pazarlığı peşinde olmayız.” yorumunu yaptı. 
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurmakla ilgili UBP Milletvekillerinden Ünal Üstel’i görevlendirmesinin ardından Üstel ile ‘gayri resmi’ görüşme yaptı.
Ataoğlu, “Gayri resmi ayaküstü sohbetlerimiz oldu, Parti Meclisi’nden sonra görüşeceğiz” dedi.
UBP’nin bugün düzenlenecek olan Parti Meclisi yanında DP’nin de yetki alacağını kaydeden Ataoğlu, “Biz de MYK’dan yetki alacağız” diyerek, hükümeti her kim kuracaksa kursun, sorumluluktan kaçmayacaklarını dile getirdi.
 
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