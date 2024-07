Küçük çocuğun trafikteki hayat mücadelesi

Işıklarda çorap satıyor! Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu bu günlerde, küçük bir çocuğun trafik ışıklarında çorap satması, ciddi sağlık ve güvenlik risklerini gündeme getirdi

Lefkoşa-Ortaköy'de, sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu günlerde, küçük bir çocuğun kırmızı ışıklarda çorap satmaya çalışması, yürekleri burkuyor. Sıcak kaynaklı rahatsızlıkların ve vefatların arttığı bu dönemde, bu tür durumların önlenmesi için acil önlemler alınması gerekiyor.

Türkiye'de sıkça rastladığımız çocuk işçilere, KKTC'de de rastlanmaya başlandı ve sayıları her geçen gün artıyor…

Yaşıtları gibi oynaması ve çocukluğunu yaşaması gereken küçük bir çocuk, tehlikeli trafik koşullarında çorap satarak hayatını riske atıyor.

Trafik kazalarının her geçen gün arttığı bu dönemde, bu tür manzaralar endişe verici bir boyuta ulaşmış durumda. Çocuğun sağlığı ve güvenliği için yetkililerin derhal harekete geçmesi ve bu durumu önlemek için adım atması gerekiyor.

Yaz aylarının en sıcak günlerinde, açık havada çalışmak, özellikle çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Sıcak çarpması, dehidrasyon ve diğer sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklar, küçük çocukları daha da savunmasız hale getiriyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için toplumsal farkındalığın artırılması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi adına daha sıkı denetimlerin yapılması büyük önem taşıyor.

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairenin gerekeni yapacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Ecevit, son günlerde çocuk dilenciler ile ilgili aldıkları ihbarlar üzerine açıklama yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, en önemli çalışma alanlarından birinin de “Çocuk Refahı” olduğunu ifade eden Ecevit, şöyle devam etti:

“Çocuk Refahı, kısaca yetişme ve gelişme çağında olan çocukların, bireysel yeteneklerine uygun olarak fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu koşullarda ortaya çıkan sorunların çözülmesini kapsayan hizmetlerin tümüdür.”

Ecevit, son dönemlerde 18 yaşından küçük, sokakta çalıştırılan, dilendirilen, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan, başıboşluğa sürüklenen, beden, ruh, ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içerisinde bulunan çocuklarla ilgili ihbarlarda artış olduğuna dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kapsamında bulunan Fasıl 352 Çocuklar Yasası 57’nci maddesinde, “küçüklerin dilenmesine sebep olma veya izin vermenin” suç olduğunun açıkça belirtildiğini kaydeden Ecevit, gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, konunun yakından takipçisi olduğunu ve çocuk dilenciliğinin önüne geçilebilmesi için gereken her türlü adımı atacağını vurguladı.