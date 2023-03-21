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KTTB’den 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

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KTTB’den 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Down Sendromu’nun, genellikle 21’inci kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkan genetik bir hastalık olduğuna işaret edildi.
Down Sendromu’nun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada “Down Sendromlu bireylerin topluma adapte edebilmesinin yolu özel eğitimden geçmektedir” denildi.
 
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