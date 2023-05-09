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KTTB, FEMS'in İspanya'daki toplantısına katıldı

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KTTB, FEMS'in İspanya'daki toplantısına katıldı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS)’in İspanya’nın Palma de Mallorca adasında 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen genel kuruluna katıldı.
Genel kurulda KTTB’yi Dr. Dt. Ahmet Özant başkanlığında, Dr. Dt. Nermin Yönel ve Dr. Özlem Gürkut’tan oluşan delegeler temsil etti.
 KTTB’den verilen bilgiye göre, genel kurula Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Çekya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovenya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa’nın 12 farklı ülkesinden 20’den fazla hekim örgütünün temsilcileri yanında Avrupa Sağlık Örgütleri Organizasyonu (CEOM), Avrupalı Hekimler Daimî Komitesi (CPME), Avrupa Genç Hekimler Birliği (EJD), UEMO gibi hekim örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
2 gün boyunca yapılan toplantılarda Avrupa ülkelerinde hekimlerin çalışma şartları, çalışma süreleri, iş tatmini, tükenmişlik sendromu ve psikososyal riskler, maaşlar, tıp eğitimi ve kariyer planlaması, tıbbın feminizasyonu gibi konular ele alındı. Çalışmaların devamı ve gelecekte ele alınacak konular ve iş birlikleri planlandı.
 
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