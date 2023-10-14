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KTSÇHB Başkanlığına yeniden Gardiyanoğlu seçildi

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KTSÇHB Başkanlığına yeniden Gardiyanoğlu seçildi
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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin (KTSÇHB) bugünkü olağan genel kurulunda Remzi Gardiyanoğlu oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.
Yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu üyeleri; Prof. Dr. Orgun Deren, Dr. H. İlker İpekdal, Dr. Bilgin Çınar, Dr. Zeki Öznaçar, Dr. Özgür Türk ve Dr. Tağmaç Özberk oldu.
Yedek üyeler, Dr. Remzi Tınazlı, Dr. Cahit Cenksoy, Dr. Hüsnü Koşucu; denetleme kurulu üyeleri Dr. Sami Solyalı, Dr. Hüseyin Debreli, Dr. Mustafa Taşeli; onur kurulu üyeleri Dr. Celal Bölükbaşı, Dr. Mehmet Emin Kaptan, Dr. İbrahim Çavuşoğlu olarak belirlendi.
Yönetim kurulu görev dağılımının, 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası belirleneceği bildirildi.
 
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