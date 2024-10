KTÖS’ten liderlere çağrı: "New York’ta başlayın, Lefkoşa’da devam edin"

"Görüşmeyi temkinli bir iyimserlikle karşılıyoruz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yarın New York’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'e “New York’ta başlayın, Lefkoşa’da devam edin” çağrısı yaptı.

Maviş yazılı açıklamasında, yarın New York’ta gerçekleştirilecek gayrı resmi görüşmeyi temkinli bir iyimserlikle karşıladıklarını kaydetti.

Bu görüşmenin somut bir çözüm üretmekten çok tarafların pozisyonlarını koruma çabasına dönüşmesinden endişe duyduklarını ifade eden Maviş, Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüz kalmasının, her iki toplumun da bir barış anlaşması umutlarını zedelediğini belirtti.

Beklentilerinin görüşmede, tarafların samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmeleri ve iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözüm arayışlarına kapı aralanması yönünde olduğunu ifade eden Maviş, şöyle devam etti:

“Her nereden gelirse gelsin statükonun devamını amaçlayan ya da çözüm sürecini baltalayan girişimlere karşı durduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunması ve geleceğinin garanti altına alınması, ancak siyasi eşitlik temelinde ve Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılacak müzakerelerle mümkündür.

Bu süreçte, tüm tarafların gerçek bir çözüm iradesi göstermesi ve uluslararası toplumun bu süreci desteklemesi en büyük beklentimizdir. KTÖS, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin geleceği için adil ve kalıcı bir çözümün savunucusu olmaya devam edecektir.”