KTÖS: “Külliye bütçesiyle 104 okul inşa edilebilirdi”

Maviş, inşa edilen son 3 okulun metrekarelerinin ortalaması alındığında, ortaya çıkan rakamın 1800 metrekare olduğuna işaret ederek, “ Mimarlar Odası’nın mart ayı verilerine göre bir okul inşası için belirlenen metrekare fiyatı 13 bin 260 Türk lirasıdır. Tüm bu rakamlar hesaplandığında, külliye bütçesi ile 104 yeni okul inşa edilebilirdi.” ifadelerini kullandı.Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 10 gün önce okulların yeniden yapılması konusunda sorumlu olduğunu hatırladığını öne sürerek, kendisine teslim edilen okulların risk sıralama raporunu neden hala açıklamadığını sordu.Öğretmen sendikaları on yıllardır eylem, grev ve basın açıklamalarıyla okulların gerçek durumunu ortaya koyarken, daha birkaç ay önce öğretmenlere ve sendikalara saldırarak “fotoğraflar servis ederek manşet olmak yerine, eğitime ve çocuklara sahip çıkarak manşet olsunlar” dediğinizi unutmadık. Okul aile birliklerinin okulları boykot etme kararı sonrasında günler sonra bulunan çözüm “çadırda eğitim” verilmesi oluyor. Konteyner ve prefabrik sınıf bile öğrencilere layık görülmüyor. İhalesi 2 milyar 497 milyon liraya tamamlan külliye projesi gece gündüz devam ederken, Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitim layık görülüyor. “ iddiasında bulundu.Hükümetin vasatlığının toplumu karanlığa sürüklediğini savunan Maviş, “Karakol İlkokulu toplumsal çatışmaların olduğu yıllarda bile çadırda eğitim görmedi.” dedi.