KTÖS, “Filistin halkına yapılan zulmü” kınadı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Filistin halkına yapılan zulmü, okulların, hastanelerin yıkılmasını, çocukların öldürülmesini” kınayarak, bazı liderleri sorumluluk almaya çağırdı.







KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları neticesinde Gazze ve Batı Şeria’da 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilerek, “Hem Filistinli, hem de İsrailli anneler çocuklarını tabutta taşıdı ve taşımaya devam ediyor. İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor. Dünya sadece izliyor” denildi.

Açıklamada, “Savaşı yaşamış bir toplumun evlatları olarak, toplumsal çatışmalar nedeniyle evladını kaybeden anneler, babasını kaybeden çocukların gözü yaşlı bırakıldığı bir coğrafyada, hala daha kayıplarımızı aradığımız bu topraklarda, Filistin halkına yapılan bu zulmü, okulların, hastanelerin yıkılmasını, çocukların öldürülmesini lanetliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hamas’ın yaptığının kabul edilir yanı olmadığı gibi Hamas’a karşı durmanın İslam karşıtlığı olmadığı kaydedilen açıklamada, “düzenli bir ordu gibi davranmayan, savaş suçu işleyen, orantısız güç kullanan, bile isteye okulları, hastanelere bomba atarak çocukları öldüren” İsrail devletine karşı durmanın da kimseyi anti-semitist yapmadığı belirtildi.



Bazı liderlere de çağrıda bulunulan açıklamada, “Sayın Hristodoulidis, acılar yaşamış, evlatlarını kaybetmiş, hala kayıplarını arayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs’ın çekimser kalmayı bırakıp net bir tavır alması için kaç Filistinli annenin çocuklarını "tabutta taşıması" gerekecek? Sayın Metsola, Sayın Leyen, Sayın Gutteres, acil insani ateşkes, Gazze'ye doğrudan insani yardım sağlanması ve tüm rehinelerin iadesi için inisiyatif almanız için Filistin halkının yaşadığı bu savaş suçunun ne kadar korkunç olması gerekir? Sayın Metsola, Sayın. Leyen, Sayın Gutteres, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik göstermeniz gereken çaba gibi Filistin halkının da yanında olmalısınız.Kıbrıs’ın örgütlü bir sendikası olarak sizleri, çocukların katledildiği bu savaşı durdurmaya, sorumluluk almaya davet ediyoruz” denildi.

