banner913
banner932
46 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
33 0
 
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
69 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
14 0
“KKTC’yi tanımıyoruz”
“KKTC’yi tanımıyoruz”
78 0
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
16 0
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
15 0
banner915

KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek

banner476

banner825
KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek
banner931
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek EL-SEN’e destek vereceğini duyurdu.
KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün kurulduğu günden beri, toplumsal mücadelenin her alanında yer aldığı ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşu için mücadele ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın EL-SEN’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarıldı.
“Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilerek, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapıldı.


 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.