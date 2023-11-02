banner913
banner932
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
26 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
14 0
 
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
33 0
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
18 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
41 0
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
49 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
22 0
banner964

KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi

banner476

banner974
KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi
banner971
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Meclis ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenleyeceği mitingin, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinden Derya Karslı Kılıçoğlu’nun vefatı nedeniyle 7 Kasım Salı gününe ertelendiğini açıkladı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmen arkadaşımız, meslektaşımız Derya Karslı Kılıçoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sebebiyle ani vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı bugünkü eylemimizi 7 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’e erteliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.