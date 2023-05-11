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KTOEÖS’te Selma Eylem dönemi

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KTOEÖS Genel Kurulu’nun ardından Başkanlığa Selma Eylem, Genel Sekreterliğe ise Tahir Gökçebel seçildi

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KTOEÖS’te Selma Eylem dönemi
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 54’üncü Olağan Genel Kurulu ardından Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarına seçilen üyeler ilk toplantısını yaptı.
Yürütme Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda Başkan Selma Eylem, Genel Sekreter ise Tahir Gökçebel seçildi. 
Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden Ozan Elmalı, Hasan Soyer ve Ali Yaman Işık, toplantının açılmasından bir süre sonra istifa dilekçelerini kurula sundu. Tüzük gereği, seçim sonucunda sırada bekleyen kurul üyeleri göreve davet edilecek.
Yürütme Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: 
“Başkan: Selma Eylem, Genel Sekreter: Tahir Gökçebel, Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları, Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak, Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai
Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız, Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak
Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu”
 
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