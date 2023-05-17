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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

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“Çekin ellerinizi öğretmenin üzerinden”

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:
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Meclis önündeki eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitim bakanlığının eğitimi bir kenara bırakıp öğretmenin haklarını gasp etmeye çalıştığını söyledi, buna müsaade etmeyeceklerini belirtti. 
Okullarda öğretmenler arasında “Göç Yasası gibi bir yasayla yaratılan eşitsizlik, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi, bina, bütçe, hademe gibi bir çok sorun varken neden öğretmenlerle uğraşıldığını” soran Eylem, ülkede nitelikli kamusal eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu’nun dayatma yapmaya çalıştığını bunu kabul etmeyeceklerini ifade eden Eylem, sonuna kadar direnip mücadele edeceklerini belirtti.
Eylem, “Çekin ellerinizi öğretmenin üzerinden” dedi.
 
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