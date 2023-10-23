KTOEÖS 9 okulda eylemde olucak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime altyapının yetersiz olduğu gerekçesiyle karşı çıkmak amacıyla bugün 9 okulda eylemde bulunacak. Sendikadan gelen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmalarla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz."

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemi açıklarken şunları belirtti: "Öğrencilerimizin aç kaldığı, güvenliklerinin riske atıldığı ve konteynerlere mahkûm edildiği bir dönemde, hazırlık ve organizasyon yapılmadan 'tam gün' uygulamasının dayatılmasına karşı direneceğiz."

KTOEÖS'ün eylemde bulunacağı okullar ise şunlardır: