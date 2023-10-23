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KTOEÖS 9 okulda eylemde olucak

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KTOEÖS 9 okulda eylemde olucak
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime altyapının yetersiz olduğu gerekçesiyle karşı çıkmak amacıyla bugün 9 okulda eylemde bulunacak. Sendikadan gelen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmalarla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz."

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemi açıklarken şunları belirtti: "Öğrencilerimizin aç kaldığı, güvenliklerinin riske atıldığı ve konteynerlere mahkûm edildiği bir dönemde, hazırlık ve organizasyon yapılmadan 'tam gün' uygulamasının dayatılmasına karşı direneceğiz."

KTOEÖS'ün eylemde bulunacağı okullar ise şunlardır:

  1. Lefkoşa Türk Lisesi
  2. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
  3. Demokrasi Ortaokulu
  4. Bayraktar Ortaokulu
  5. Değirmenlik Lisesi
  6. Osman Nejat Konuk Ortaokulu
  7. Lapta Yavuzlar Lisesi
  8. Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu
  9. Kurtuluş Lisesi
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