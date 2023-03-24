KTMMOB Mesarya ve Beyarmudu belediyelerini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)’den bir heyet Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek’i ziyaret etti.
KTMMOB’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde inşaatların nasıl daha aktif kontrol edileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.