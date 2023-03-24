KTMMOB Mesarya ve Beyarmudu belediyelerini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)’den bir heyet Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek’i

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde inşaatların nasıl daha aktif kontrol edileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ziyaret etti.