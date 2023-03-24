banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
4 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
18 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
12 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
23 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

KTMMOB Mesarya ve Beyarmudu belediyelerini ziyaret etti

banner476

banner825
KTMMOB Mesarya ve Beyarmudu belediyelerini ziyaret etti
banner931
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)’den bir heyet Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek’i ziyaret etti.
 
KTMMOB’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde inşaatların nasıl daha aktif  kontrol edileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.