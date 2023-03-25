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KTMMOB, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Belediyeleri’ni ziyaret etti

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KTMMOB, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Belediyeleri’ni ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Heyeti Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım ve Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan’ı ziyaret etti.
Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, KTMMOB Yasası (Değişiklik) Önerisi, İmar Yasası (Değişiklik) Tasarısı, imar planları ve inşaatların kontrol edilmesi konuları ön plana çıktı; Belediyeler Yasası kapsamında yeniden yapılanmanın nasıl yürütüleceği tartışıldı.
Ziyaretlerde ayrıca, KTMMOB’nin tüm belediyelerde inşaatların denetimine yönelik çalışmasını yaptığı kontrollük sistemi ile ilgili bilgi verildi.
 
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