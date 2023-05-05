KTGB’de uyuşturucu konulu belgesel gösterildi, söyleşi yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesindeki etkinliklerinden biri olan “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gösterimi ve söyleşi, dün akşam yapıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesindeki etkinliklerinden biri olan “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gösterimi ve söyleşi, dün akşam yapıldı.Uyuşturucu nitelikli ilaçlar ve basındaki uyuşturucu haberlerinin etkilerini konu alan Connection Cyprus tarafından hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından gazeteci Damla Soyalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Faik Uzuner ve uyuşturucu konusundaki araştırmalarıyla tanınan gazeteci-yazar, eski Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile söyleşi düzenlendi.Konuşmalarda, ülkede uyuşturucu ve uyuşturucu nitelikli ilaçlar ile basında bu konudaki haberler irdelendi. Eczacılıkta otomasyon sisteminin olmamasının, uyuşturucu nitelikli ilaçlarla ilgili denetimsizliğe yol açtığına işaret edilen konuşmalarda, uyuşturucu suçlarıyla haberlerinde isimleri ve fotoğrafları basında yer alan bazı kişilerin yaşadığı sıkıntılara da değinildi.“Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin yönetmeni Faik Uzuner, son 5-6 yıldır Lefkoşa surlariçinde çocuk ve gençler için gönüllü etkinlikler düzenlediğini, pandemide buna ara verdiğini ve ardından da yaşları büyüyen aynı çocuklarla yeniden bir araya geldiğini söyledi. Bu görüşmelerinde çocuk ve gençlerin birtakım ilaçlardan bahsetmeye başlamasıyla belgesele konu olan gelişmeleri araştırdığını, bu ilaçlara sadece surlariçinde değil, her yerde kolay ulaşılabildiğini gözlemlediğini söyledi.Uzuner, uyuşturucu suçlarıyla ilgili haberler konusunda basına önemli görev düştüğüne işaret ederek, geçmişte bir hata yaptı diye bazı gençlerin adının ve fotoğraflarının basında yer almasıyla hayatlarının karardığını belirtti.Gazeteci-yazar, eski Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yeşil reçeteyle verilebilen ilaçların bazı doktor ve eczacılar tarafından kötüye kullanıldığı görüşünü ifade etti.İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin gerekli denetimi yapmaması sonucu bugünlere gelindiğini, bazı ilaçların ciddi şekilde kötüye kullanıldığını belirten Karaokçu, “Ortada büyük bir rant var ve bu çocuklar göz göre göre ölüyor” dedi.Karaokçu, komisyon başkanlığı döneminde Türkiye’deki gibi ilaç otomasyon sistemi hazırlattıklarını, uyuşturucu etkili ilaçlar konusunda tabip ve eczacı örgütleriyle çok konuştuklarını, sistemin uygulanabilmesi için yasa değişikliği gerektiğini ancak bu noktada takıldığını anlattı.Hasan Karaokçu, “Bana göre çözüm ilaç otomasyon sistemiyle denetimdir. Bunu yapmalıyız” dedi.Bugüne kadar 200 civarında gencin Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yaralandığını ifade eden Karaokçu, uyuşturucu mağdurlarıyla ilgili haberlerde yapılan hatalar üzerinde de durdu ve haberlerdeki açık isim ve fotoğrafların yarattığı mağduriyetleri anlattı. Karaokçu, bu durumun bir insan hakları ihlali anlamına geldiğini söyledi.Uyuşturucu bağımlısı kişilerin cezalandırılması değil, tedavi edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Hasan Karaokçu, “Aksini yaparak bu çocukları uyuşturucu tacirlerinin kucağına atıyoruz. Dünyada uyuşturucu bağımlılarını cezalandıran ülke kalmadı” diye konuştu.-Bu akşam “Medyada kapsayıcı dil kullanımı” konuşulacakKTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri bu akşam “Medyada kapsayıcı dil kullanımı” paneli ile tamamlanacak.Saat 20.00’de birlik lokalinde başlayacak panelde, Mülteci Hakları Derneği İletişim Uzmanı ve Koordinatörü Gizem Çelebiaziz ve Proje Koordinatörü Deniz Altıok konuşmacı olarak yer alacak.