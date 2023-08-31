“KTBK, Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumaya devam edecek”

KTBK Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılınç, KTBK Komutanlığının, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olduğunu vurguladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılınç, özel deftere şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının abideleştiği 30 Ağustos Zaferinin 101. yıl dönümünü KKTC’de bir kez daha gururla ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Sahip olduğu binlerce yıllık tecrübe ve geleneksel disiplin anlayışı ile çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi birleştiren TSK, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, aklı ve bilimi rehber edinmiş, milli ve manevi vasıflar ile mesleki değerlere yüksek disiplin ve vazife anlayışına sahip, kendisini ülkesine, milletine ve bayrağına adamış personeli ile dünya orduları arasındaki seçkin ve saygın konumunu korumaya ve aziz milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

Kahraman Türk Ordusu Anavatandaki kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü'nün hukukunu korumak üzere Mutlu barış harekâtını gerçekleştirmiştir. KTBK Komutanlığı kahraman Türk Ordusu'nun bir parçası olarak bundan sonra da 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' şiarı ile Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığındadır.

Bu tarihi gün vesilesiyle aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, şanlı tarihimiz boyunca bu toprakları bize vatan yapan asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

