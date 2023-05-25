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KTAMS yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak

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KTAMS yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “kötü gidişe dur demek” için yarın İçişleri Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın verdiği bilgiye göre, saat 10.30’da başlayacak eylemde, basın açıklaması da yapılacak.
Bengihan, açıklamasında, “Ülkemize kontrolsüz nüfus akışına bağlı olarak  artan suç olayları, insanlarımızın can güvenliği endişesini günden güne artırmaktadır. Nüfus akışına paralel olarak Hükümetin izlediği vatandaşlık politikası Kıbrıslı Türk kimliğini, kültürünü, iradesini yok olma noktasına getirmiştir” dedi.
 
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