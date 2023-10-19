banner913
banner932
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
10 0
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
12 0
 
Bu vahşeti kim durduracak?
Bu vahşeti kim durduracak?
16 0
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
25 0
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
25 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
27 0
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
27 0
banner964

KTAMS, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nun 31. Kongresine katıldı

banner476

banner974
KTAMS, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nun 31. Kongresine katıldı
banner971
KTAMS, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nun (PSI) 13-18 Ekim tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen 31. kongresine katıldı.
KTAMS’tan verilen bilgiye göre, Kongrede KTAMS’ı Başkan Güven Bengihan ve Genel Sekreter Serman Yiğit temsil etti.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler AB yurttaşı olmasına rağmen Türkçe'nin AB’nin resmi dilleri arasına alınmamasının büyük bir ayrımcılık ve adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, bu konuda destek istedi.  Bunun yanında, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlattı. 



Çalışma hayatında; özelleştirme, düşük ücret, partizanca istihdamlar, grev ve eylem haklarının kısıtlanması, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesilmesi gibi sorunlar yaşandığını belirten Bengihan, sürdürdükleri sendikal mücadeleden örnekler verdi, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.