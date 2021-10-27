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KTAMS mahkemelerdeki grevi askıya aldı

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KTAMS mahkemelerdeki grevi askıya aldı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında uyguladıkları grevi askıya aldıklarını duyurdu. 
Yazılı açıklama yapan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bugün yaptıkları görüşmede, ertelenen sınavların tarihlerinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini öğrendiklerini bunun üzerine grevi askıya aldıklarını belirtti. 
KTAMS, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memurluğu münhaliyle ilgili sınavın yapılması ve bu alandaki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle 20 Ekim’den beri  Kaza Mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında grev yapıyordu. 
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