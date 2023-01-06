KTAMS kan bağış kampanyası düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Lefkoşa Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlayıp 15.00 sıralarında tamamlanacak olan kampanyayla, Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacına destek olunması hedefleniyor.
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