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KTAMS, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemeleri için hükümete süre verdi

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KTAMS, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki sorunların çözümü için hükümete 17 Nisan’a kadar süre verdi

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KTAMS, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemeleri için hükümete süre verdi
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İskele ve Güzelyurt  kaza mahkemelerindeki personel sorununun  17 Nisan’a kadar çözülmemesi durumunda bu tarihten itibaren  grevlere başlayacağını açıkladı
KTAMS Başkanı Güven Bengihan İskele Kaza Mahkemesi’nde 3, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 6 personel eksiği bulunduğunu belirterek, hükümete 7’sine kadar süre vediklerini kaydetti.
Bengihan personel eksiği giderilmediği takdirde 17 Nisan’da İskele ve Güzelyurt kaza mahkemlerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, makul bir süre vereceklerini, sorun devam ederse  grevlerin süresinin artırılacağını kaydetti.
Bengihan, İskele ve Güzelyurt  kaza mahkemlerindeki  sorunların çözümü konusunda, hükümetin hiçbir adım atmadığı gerekçesiyle sorunlara dikkat çekmek ve hükümetin tutumunu protesto etmek için İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.
 
Bengihan,  İskele’de özellikle yabancı nüfus artışına bağlı olarak İskele Kaza Mahkemesi’ndeki hizmet yükünün arttığını, hizmet yükü artmasına rağmen son bir yılda 5 personelin emeklilik veya görev değişimi nedeniyle eksildiğini anlattı.
Personel araç gereç eksikliğiyle ilgili hükümete yazılı ve sözlü taleplerde bulunduklarını belirten Bengihan, bu taleplerin  yerine getirilmediğini ifade etti.
“Hükümetin sorumsuzluklarını hatırlatma görevi bizlere  düşmüştür” diyen Bengihan, bunu yaparken  kamu yararını da gözettiklerini, hayatı durduracak, halkın hizmet almasını engelleyecek bir eylem şeklini seçmediklerini önce diyalog yolunu aradıklarını,  yetkililerle iletişime geçtiklerini yazılı olarak  taleplerde bulunduklarını belirtti.
Mahkemelerin adalet dağıtan yer  olduğunu vurgulayan Bengihan,  adaletin eşit dağıtılabilmesi için tüm hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, personel sayısının artan iş yüküne cevap vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Bengihan İskele bölgesinin gelişmesi ve yabancıların bu bölgeye gelmesiyle genel olarak kamusal hizmetlerin bu bölgede arttığını ifade etti.
Bengihan “Nüfus sayısı artarken, iş yükü de artmakta, ancak personel sayısı ters orantılı olarak gerilemektedir. Son bir yılda personel sayısı 5 kişi azalmıştır” dedi.
 Diğer kaza mahkemelerinde de personel araç gereç ve demirbaş eksikliği bulunduğunu söyleyen Bengihan, bunlarla ilgili iki kez yazı yazdıklarını ifade etti.
Mahkemelerin elzem yerler içerisinde birinci sırada yer aldığını belirterek, “Geç gelen adalet, adalet değildir" diyen Bengihan, kaza  mahkemesinde yıllardır bekleyen dosyalar, personel eksikliği nedeniyle tebliği edilemeyen evrak bulunduğunu, hizmet noktasında ayrıca araç eksikliği de bulunduğunu  ifade etti.
Bengihan, gerekli uyarıları yapmlarına rağmen ne İskele bölgesinde ne  de Güzleyurt bölgesinde eksik personelin giderilmesi için adım atılmadığını vurguladı.
Bengihan  eğer 17 Nisan gününe kadar bu kaza mahkemelerinde eksik personelle ilgili bir adım atılmazsa hem İskele hem de Güzelyurt’taki kaza mahkemelerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, eksik personel ve diğer ihtiyaçlar  gereken şekilde temine edilmezse  grevlerin personel eksikliği giderilinceye  kadar süreceğini söyledi.
Bengihan,  “Bazı sendika düşmanı, demokrasi düşmanı antidemokratik  zihniyetlerin sendikaların eylem ve  grev hakkına dil uzattığını”  ifade etti.
 Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “KKTC mi?  Sendikalar cumhuriyeti mi?” paylaşımını eleştirerek, KKTC’nin demokratik ve hukuk devleti olduğunu, anayasası bulunduğunu,  yasa ve Anayasa’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya bakan olma hakkını verdiği gibi sendikalara da çalışanlarının ve kamunun haklarını korumak için gösteri, eylem  ve grev hakkı  verdiğini ifade etti. Bengihan,  "Bize bu hakkı çok gören bir ulaştırma bakanı var” dedi.
Bengihan, hükümetin ihtiyaç olmadığı  halde istediği yerlere personel alımı yaptığını ancak, elzem hizmetler olan mahkemelere personel alımı yapmadığını savundu.
Bengihan,” Sorunlara çözüm üretme  becerisi yoksa hükümet etme hakkı da yoktur. Eğer biz çözüm üreteceksek,  o koltuklara da onlar boşuna oturmasın, onlara da gerek yoktur” dedi.
 
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