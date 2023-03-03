KSP, Yunanistan halkının acısını paylaştı

Kıbrıs Sosyalist Partisi, Yunanistan’ın Tempe bölgesinde meydana gelen tren kazasının Yunan halkının kaderi olmadığını belirterek, Yunanistan halkının acısını paylaştı.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, Yunanistan’ın Tempe bölgesinde meydana gelen tren kazasının Yunan halkının kaderi olmadığını belirterek, Yunanistan halkının acısını paylaştı.

KSP Merkez Komitesi yayımladığı mesajda, güvenlik önlemi almaktan aciz demiryolu şirketlerinden derhal hesap sorulması gerektiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yunan halkının ve bu kazada yaşamlarını yitiren Kıbrıslı çocuklarımızın ailelerinin acılarını paylaşır, yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için derhal önlem alınmasını talep ederiz.”

