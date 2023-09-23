Kronik hastalara reçete konusunda kolaylık getirildi

Kronik hastalığı olanlar, 2 Ekim’den itibaren, serbest çalışan hekimlerden 6 aylığa kadar reçete alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre düzenleme, kronik hastaların her ilacı bittiğinde doktora gitme gerekliliğini ortadan kaldırma maksadıyla düzenlendiği belirtildi.

Düzenlemenin 2 Ekim’den itibar geçerli olacağı, Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli bulunan serbest çalışan hekimler ve yüzde 80 indirim alınabilecek ilaçları kapsadığı belirtildi.

Yeni uygulamaya göre, kronik hastalıkları hekimleri tarafından sistemde işaretlenmiş olanlar, doktorun belirlemesi koşuluna bağlı olarak 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık veya 6 aylık olarak reçetelendirilebilecek. Bu durumda kronik hastaların, reçetenin bitiş tarihine kadar tekrardan reçete için doktora gitme gereği kalmayacak.

Açıklamada, “Adil, hızlı, yasal ve denetlenebilir bir hizmet vermek adına özellikle kronik hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor” denildi.

