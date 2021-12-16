CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun “Akaryakıtta sorun çözüldü” demesinin ardından üç gün sonra yine benzin istasyonlarında kuyruklar oluştuğuna dikkat çekerek “Krizi zam yaparak çözdüler” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bittik, tükendik diyen halkın feryadını duymazdan gelenlerin sayılı günlerinin kaldığını” söyleyerek, memleketin gailesini çekenlerin, “Vardık, Varız, Var olacağız” diyenlerin yönetime geleceğine inanç belirtti.

Tufan Erhürman ve CTP heyeti önceki gün Girne’de Sadrazamköy ve Kayalar köylerini ziyaret etti.

Erhürman, ülkede yaşanan sorunlara değinerek başladığı konuşmasına akaryakıttan tüpe, ekmekten süte, elektrikten ilaca kadar tüm tüketim maddelerinde fahiş fiyat artışlarını yaşandığını, hükümetin ise bu konulara ses çıkarmadığını söyledi. Döviz borcu olan insanların perişan duruma getirildiğini kaydeden Erhürman, halkın akaryakıt bulamamasına değindi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “Akaryakıtta sorun çözüldü” demesinin ardından üç gün sonra yine benzin istasyonlarında kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Erhürman, “Krizi zam yaparak çözdüler” dedi.

Yaşanan sorunlara ek olarak bir de ilaç krizinin gündeme geldiğini ifade eden Erhürman, Türkiye’nin ihracat yasağı koymasından dolayı buraya da ilaç gelmediğine, tansiyon hastası ve kanser hastalarının ilaç bulamadığına dikkat çekti. Yönetimdekilerin bu konuyu Türkiyeli yetkililere aktarıp sorunu çözmeleri gerektiğini söyleyen Erhürman, kimsenin böyle bir girişimde bulunmadığını öne sürdü. Erhürman, “Sayın Tatar Kıbrıs’ta bulunduğundan daha fazla Türkiye’de geziyor. Ama TC ile temas kurup da ‘Bizi bu yasağın dışına çıkarın’ demek akıllarının ucundan geçmiyor. Buradan pahalı yazıyorsa bari TC’den telefon açsın yetkililere” ifadesini kullandı.





