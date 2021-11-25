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“Kredilerin geri dönmesi tehlikede”

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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu, faiz indirimi ve döviz kurunun sabitlenmesi için çalışma yaptıklarını bildirdi

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“Kredilerin geri dönmesi tehlikede”
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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, müşterilere verilen kredilerin geri dönmesinin büyük tehlike altında olduğunu söyledi.
Bu yüzden Kalkınma Bankası olarak faiz indirimi ve döviz kurunun sabitlenmesi konusunda bir çalışma yaptıklarını anlatan Tosunoğlu, bu konuda önümüzdeki günlerde bir karar almayı planladıklarını kaydetti.
Ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yatırımların tamamlanmasının Kalkınma Bankası’nın misyonu olduğunu anımsatan Tosunoğlu “Geleceğimiz adına müşterimizle kendimizi aynı gemideyiz” dedi.
 
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