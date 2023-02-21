Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Girne - Lefkoşa anayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak çelik bariyerlere ve tel örgülere çarptıktan sonra tekrar yola giriş yapıp, orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarparak yan devrildi

Girne - Lefkoşa anayolunda dün kaza meydana geldi.

33 yaşındaki Kubilay Esma yönetimindeki MA 360 jeep araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve tel örgülere çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp, orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

