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Koop’tan süt, hellim ve peynire zam

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Koop Süt’ün süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam geldi. 8.50 TL olan 1 LT sütün fiyatı 9.55’e, 1 kilo hellimin fiyatı ise 73.25’ten 73.50 TL’ye yükseldi

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Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
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Bir zam haberi de Koop-Süt’ten geldi. Koop Süt’ün süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre, daha önce 8.50 TL olan 1 LT sütün fiyatı 9.55’e, 1 KG hellimin fiyatı ise 73.25’ten 73.50 TL’ye yükseldi.
Bu ürünlerin yanında taze kaşar, nor, delikli peynir, krem peyniri gibi çeşitli peynir ürünlerinin fiyatında da artış yaşandı. Buna göre 1 KG norun yeni fiyatı 19.43 TL, 1 KG delikli peynirin yeni fiyatı ise 129.68 TL oldu.
 
 
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