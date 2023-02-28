KOOPSÜT’ten üç gün arayla ikinci zam

24 Şubat’ta zamlanan KOOPSÜT ürünlerine dünden itibaren bir zam daha geldi. 1 lt süt fiyatı 26.50 TL’ye, 1 kg tuzlu hellim fiyatı 202.85 TL’ye, 800 gr kaşar peynir ise 157 TL’ye yükseldi

Süt ve süt ürünlerine 3 gün arayla, bir zam daha geldi. 24 Şubat’ta zamlanan KOOPSÜT ürünlerine dünden itibaren geçerli olacak şekilde 50 kuruşluk zam geldi.

Hellim, kaşar ve peynir grubuna ise ortalama 5 TL ila 10 TL arasında fiyat artışı oldu.

Buna göre; 1 lt süt fiyatı 26 TL’den 26.50 TL’ye, yağsız 1 lt süt fiyatı 26.5 TL’den 27 TL’ye, laktozsuz 1 lt süt fiyatı 29.50 TL’den 30.20 TL’ye yükseldi.

KOOP 1 kg tuzlu hellim fiyatı 194 TL’den 202.85 TL’ye çıktı. Az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim 205 TL’den 214.95 TL’ye yükseldi. Öte yandan 800 gr kaşar peynir 150 TL’den 157 TL’ye, 900 gr koop peynir ise 103.95 TL’den 108.70 TL’ye çıktı.

