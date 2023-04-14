“Kooperatiflerin yönetimlerine el koymayacağız”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, basına açıklama yaptı.

Demokratik eylemlere söyleyecek bir sözü olmadığını, eylem yapanları anlamak gerektiğini ifade eden Ilık, “Kooperatiflerin yönetimlerine el koymak gibi bir düşüncemiz, hele hele Çelebi Ilık’ın hayatta olmamıştır. Beni tanıyan insanlar bilir” diye konuştu.

Göreve geldiğinde 21 tane kooperatifi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin yönettiğini kucağında bulduğunu dile getiren Ilık, Li-Koop üyeleri ve yönetiminin rahat olmasını istedi. Üyelerinin tırnaklarıyla yarattığı her bir değeri, her bir kooperatife 2023 yılı içerisinde geri verebilmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Ilık, hiçbir kooperatifle bir sorunları olmadığını söyledi.

Denetimin bitmek üzere olduğunu belirten Çelebi Ilık, tarihin mukayyitlikten öğrenilebileceğini, Li-Koop’ta seçim olacağını açıkladı. Ilık, Li-Koop üyelerinin demokratik olarak oylarını kullanıp, Yönetim Kurulunu seçeceklerini belirtti.

-Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Olağanüstü Genel Kurul 27 Mayıs’ta yapılacak.

İnisiyatif üyeleri daha sonra, mukayyitlikten bilgi alarak, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Olağanüstü Genel Kurul’un 27 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

