Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

Koop-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında Koop-Bank Yönetim Kurulu ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Sendika anlaşma sağlanması üzerine, 12 Haziran Pazartesi günü yapacağı bir günlük uyarı grevini kaldırdığını duyurdu.
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