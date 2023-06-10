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Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
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Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

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Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmaması nedeniyle Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde pazartesi günü yapacağını duyurduğu bir günlük uyarı grevini varılan uzlaşma üzerine kaldırdığını açıkladı.

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Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
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Koop-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında Koop-Bank Yönetim Kurulu ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Sendika anlaşma sağlanması üzerine, 12 Haziran Pazartesi günü yapacağı bir günlük uyarı grevini kaldırdığını duyurdu.
 
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